1068 حملة لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية فى القليوبية

تواصل محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية ومتابعتها على أرض الواقع من خلال الحملات من قبل الهيئات المختلفة سواء من المحافظة أو التموين أو جهاز حماية المستهلك، وتحرير محاضر للمخالفين وكذلك متابعة الأسعار للسلع المعلن عنها ضمن المبادرة، والتى تتضمن تخفيضات تتراوح بين 15 إلى 25% من أسعار تلك السلع عن مثيلاتها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تستهدف خفض أسعارها بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% من أسعار تلك السلع عن مثيلاتها بالأسواق، موضحا أن إجمالى عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة بلغ 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمعا استهلاكيا و318 منفذ جمعيتى، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذا ثابتا ومتنقلا "تحيا مصر"، بالإضافة إلى 49 منفذا أهليا تنوعت بين شركات ومبادرات وأحزاب التحالف الوطنى والغرفة التجارية بالقليوبية.

وتابع محافظ القليوبية أنه يوجد بالمحافظة أيضا 43 منفذا تابعا لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى معرضين وشوادر موسمية، وهما "معرض مدينة بنها بشارع فريد ندا، ومعرض المؤسسة بحى غرب شبرا الخيمة"، ليصل إجمالى عدد المنافذ بالمحافظة 592 منفذا، موضحا أنه تمت إضافة 197 منفذا بدائرة المحافظة بعد انطلاق المبادرة حتى الآن، ليصل إجمالى جميع المنافذ سواء قبل المبادرة أو بعد تدشينها 789 منفذا يساهم فى تخفيض أسعار السلع الغذائية.

وأوضح محافظ القليوبية أنه تتراوح نسبة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالمبادرة ما بين 15 إلى 25%، حيث شملت عددا من المواد الغذائية نظرا للإقبال الكبير عليها وهى "السكر، والأرز، والزيت، واللبن ومنتجاته، واللحوم والدواجن المجمدة، والفول، والعدس، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى"، حيث يتم التأكد من تلبية احتياجات المواطنين منها، كما يتم الاستفسار عن أسعار المنتجات الغذائية ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأضاف محافظ القليوبية أنه بلغ عدد الحملات التى تم تنظيمها على المنافذ المشتركة بالمبادة من قبل الجهات المختصة سواء من المحافظة ممثلة فى الوحدات المحلية ومجالس المدن والمراكز، بالإضافة إلى مديرية التموين بالقليوبية والإدارات الفرعية التابعة لها على مستوى المحافظة، وأيضا جهاز حماية المستهلك 1068 حملة منذ انطلاق تنفيذ المبادرة وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء وحتى الآن.

وأشار إلى أنه أسفرت تلك الحملات على مدار فترة تطبيق المبادرة بالمحافظة عن تحرير 971 محضرا للمخالفين، مشددا على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح، لتعريف المواطنين بالأسعار المقررة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها، والتأكد من التزام التجار بها، ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد أى ممارسات تجارية غير قانونية، حفاظاً على حقوق المواطنين.