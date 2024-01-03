وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الاتحادات الطلابية لحصولهم على مركز متقدمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعضاء مكتب الإتحادات الطلابية، الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الإتحادات الطلابية وذلك بحضور أمين الغفلول، موجه عام التربية الإجتماعية وهم، حمودة كامل يونس، موجه عام الإتحاد، والسيد إبراهيم ياسين، ومحمد خالد عبد ربه، وفتحية محروس موسى.

وأثنى وكيل الوزارة علي مجهود التربية الاجتماعية بشكل عام، وعلى جهد مكتب الإتحادات الطلابية بقيادة حمودة كامل، والذي أثمر على الحصول على المركز الثاني على مستوى الجمهورية آملين مزيد من الجهد والسعي للحصول على الأفضل، كما اعتدنا أن تكون كافة أنشطة التربية الاجتماعية في المقدمة، وتحظى دوما بالصدارة وفي الأخير، ووزع وكيل الوزارة على الحضور شهادات الشكر، تقديرا لجهودهم المميزة.