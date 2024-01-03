وكيل تعليم الغربية يفتتح معرض مبادرة "من أجل شتاء دافئ" بمدرسة كفر كلا الباب

وخلال المبادرة تم توزيع الملابس الشتوية، والبطاطين لمساعدة الفئات المستهدفة من المبادرة، بهدف اضفاء جو من الألفة والمودة بين الناس، والشعور بالعطاء لتحقيق المساواة الاجتماعية بين الجميع.

من ناحية أخرى تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023 / 2024، بمدرسة مجدي أبو النعاس الثانوية التجارية بتطاي، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصف الثاني التجاري.

و اطمأن وكيل الوزارة إلى انضباط جميع اللجان، وحسن سير الامتحان بداخلها، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووجه بضرورة إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما شدد على عدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.