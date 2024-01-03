وكيل "أوقاف كفر الشيخ" يشدد على الالتزام بالخطة الدعوية والتوعوية

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا بمديري الإدارات الفرعية، بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الخاصة بسير العمل وانتظامه مع بداية العام الجديد.

وقدم بسيوني التهنئة لمديري الإدارات بمناسبة العام الميلادي الجديد سائلا الله عز وجل أن يجعله عام خير وأمن ورخاء وازدهار في شتى المجالات على مصرنا الحبيبة وقيادتها، مشدداً على الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بخطة الوزارة الدعوية والتوعوية والاجتماعية، فيما يتعلق بخطبة الجمعة، من حيث الالتزام بالوقت والموضوع وعدم مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن منعًا للتعرض للمسائلة القانونية، وكذلك عدم صعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة، مع تحمل مدير الإدارة المسئولية كاملة عند المخالفة.

وأكد وكيل الوزارة خلال الإجتماع على ضرورة متابعة كافة الأنشطة المقامة بالمساجد من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ جمهور أو أئمة، وكذلك الأسابيع الثقافية، وبرنامج تصحيح التلاوة، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر، فضلا عن نقل كافة الأنشطة الدعوية على صفحات الإدارات، ومواقع التواصل الاجتماعي، لنشر الفكر الوسطي من خلال مجموعة من أفضل عناصر العمل الدعوي بجميع الإدارات الفرعية.

كما شدد وكيل وزارة الأوقاف على منع نقل أو ندب أي إمام، أو عامل من مسجد لآخر، إلا بعرض مذكرة عليه، ناهيك عن منع وضع صناديق التبرعات في المساجد أو محيطها، وأنه من يخالف ذلك يتحمل المسئولية القانونية، سائلا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانة وضمانة واحة للأمن والأمان والاستقرار.