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وصول جثمان اللواء عدلى فايد لمسجد المواساة بالإسكندرية لصلاة الجنازة

الأربعاء، 03 يناير 2024 03:18 م
وصول جثمان اللواء عدلى فايد لمسجد المواساة بالإسكندرية لصلاة الجنازة وصول جثمان اللواء وليد فايد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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وصل منذ قليل جثمان اللواء وليد فايد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، الذى وافته المنية أمس بمسجد المواساة لصلاة الجنازة عليه، وسط حضور الأهل، والقيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وعددا من قيادات الإسكندرية.

 

كانت أسرة اللواء عدلى الفايد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، أعلنت عن تشيبع جثمانه من مسجد المواساة بمنطقة باب شرقى الإسكندرية، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة فى مدافن المناره، والعزاء ليلا بدار مناسبات عبد المنعم رياض بمنطقة سموحة.

 

وتوفى اللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، وأحد أشهر القيادات الأمنية فى وزارة الداخلية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذى توفى بأحد المستشفيات فى محافظة الإسكندرية، إثر تعرضه لأزمة صحية، وتوفى بعد ذلك.

 
وصول جثمان اللواء عدلي فايد لمسجد المواساة. _1 (1)
وصول جثمان اللواء عدلي فايد لمسجد المواساة. _

 







أخبار الإسكندرية

اللواء عدلي فايد

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مسجد المواساة

وفاة اللواء عدلي فايد

أخبار اليوم




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