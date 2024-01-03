وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: نستلهم منه قيم المحبة

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء بها:- يسُرنى أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. ونحن نحتفل بتلك المناسبة فى كل عام ونستلهم منها قيم العزم والمودة ومشاعر السلام والمحبة.. نبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا بفضله.. لتبقى أبد الدهر منارة.. تهدى البشرية.. قيم الحقِ والتسامحِ والوسطيةِ والإعتدالْ.. وكـل عــام وقداستكم بخــير.

وأرسل "وزير الداخلية" برقية تهنئة للدكتور القس/ أندريه زكى - رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها :- يسعدنى فى مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أعرب لكم ولأبناء الطائفة الإنجيلية فى مصر.. عن مكنون إعتزازى وعظيم إمتنانى راجيًا لكم جميعًا.. أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية.. ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيدًا من الرفعة والإستقرار.. وكـل عــام وأنتــم بخــير.

ووجه وزير الداخلية" برقية تهنئة للأنبا/إبراهيم إسحاق سدراك- بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها :- بمشاعر ملؤها الإعتزاز والتوقير بشخصكم الكريم والأخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية فى مصر.. يُسعدنى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. راجين المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد لكم ولأمتنا المصرية العريقة.. الخير والتكامل.. والمحبة والازدهار.. وكـل عــام وأنتــم بخــير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها:- بصادق مشاعر التقدير يطيب لى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات للأخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين.. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. يأتى احتفالنا بهذه المناسبة التى تجمع المصريين على المحبة والمودة للتأكيد على وحدة النسيج المجتمعى للأمة المصرية العريقة.. وقدرة هذا الشعب العظيم على مواجهة التحديات بصلابة وصمود.. ودافعًا لنا للمزيد من التكاتف والتآزر.. لاجتياز الصعاب واستكمال المسار فى تحقيق مستقبل أكثر إزدهارًا وأمانًا لمصرنا الغالية.. وكـل عــام وأنتــم بخــير.