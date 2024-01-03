هل تنتج المحطات الشمسية كهرباء خلال هذه الأيام؟ اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

تعتمد كفاءة الألواح الشمسية على درجة الحرارة لتتمكن من إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، ويتساءل الكثير هل تنتج المحطات الشمسية طاقة خلال هذه الأيام فى ظل انخفاض درجات الحرارة؟ والإجابة هى نعم، وذلك بناء على بعض الأسباب التى تجعلها تعمل بكامل طاقتها طوال العام سواء خلال أشهر الصيف أو الشتاء وهى كالآتى:

1- جميع المواقع التى تم بناء محطات الشمس عليها تم اختيارها من أطلس مصر.

2- تم اختيار المواقع التى تضم محطات طاقة متجددة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

3- منطقة بنبان بمحافظة أسوان التى تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم تتميز بقوة السطوع الشمسى طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الصيف.