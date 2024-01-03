هشام عكاشة ضمن قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023

اختارت فوربس الشرق الأوسط، هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ضمن قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط للعام 2023.

وتم اختيار هشام عكاشة استنادًا إلى حجم النمو الذي حققه البنك الأهلي المصري خلال العام الماضي، وإلى حجم الإيرادات والأصول والقيمة السوقية، وتأثير البنك على المجتمع والدولة، بالإضافة إلى إنجازاته كرئيس تنفيذي خلال العام الماضي وخبرته في منصبه الحالي، وخبرته العامة، وانجازاته الشخصية والمبادرات التي نفذها.

انضم عكاشة إلى البنك الأهلي المصري عام 2008 كنائب لرئيس مجلس الإدارة، وتولى منصبه الحالي في عام 2013. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، والعديد من الشركات المالية التابعة للبنك الأهلي المصري بمصر وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

وقد حقق البنك الأهلي المصري صافي أرباح قدره 1.1 مليار دولار في عام 2022. وفي يوليو 2023، وقع البنك بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ Egypt) لتقديم خدمات غير مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي بمصر.

يذكر أن فوربس الشرق الأوسط كشفت اليوم عن قائمتها السنوية “أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023” بنسختها الثالثة، لتسلط الضوء على 100 قائد أعمال يرأسون أكبر الشركات المحلية وأكثرها تأثيرًا في المنطقة. وتمكن القادة المصنفين في اللائحة من تحقيق إيرادات مجمعة تجاوزت تريليون دولار في عام 2022، بينما بلغت القيمة السوقية المجتمعة للشركات التي يديرونها أكثر من 5 تريليونات دولار.

وصُنّف الرؤساء التنفيذيون وفقًا للعوامل الآتية:



• تأثير الرئيس التنفيذي على المنطقة، والدولة التي يعمل فيها، والأسواق التي يشرف عليها.

• خبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، بالإضافة إلى خبرته العامة.

• حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية.

• إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي في العام الماضي.

• الابتكارات والمبادرات التي نفذها الرئيس التنفيذي.