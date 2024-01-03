اليوم السابع
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ننشر جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة أسيوط

الأربعاء، 03 يناير 2024 04:06 م
ننشر جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة أسيوط وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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ينشر اليوم السابع لقراءه من سكان محافظة أسيوط التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء المواعيد الجديدة لتنفيذ جدول تخفيف الأحمال الجديد بناء على تعليمات مجلس الوزراء والذى يبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء لمدة ساعتين يوميا.
 
وأعدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى خطة لتنفيذ القرار بعدم تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي بعد الساعة ال5 مساء، وتوزيع جداول التخفيف على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية والتشديد بضرورة الالتزام بعدم تخطى مدة الفصل ساعتين.
 
 
وفيما يلى جدول تخفيف الاحمال بنطاق محافظة أسيوط: 
 
 
 
 
 






الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

تخفيف الاحمال

مجلس الوزراء




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