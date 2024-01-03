اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2024 10:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه المنوفية: تأجيل غسيل المحطات لتجنب انقطاع المياه خلال عيد الميلاد

الأربعاء، 03 يناير 2024 09:54 ص
مياه المنوفية: تأجيل غسيل المحطات لتجنب انقطاع المياه خلال عيد الميلاد قطع المياه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بأنه تقرر تأجيل أعمال الغسيل المحددة بجدول الغسيل الدورى بكافة مناطق المحافظة اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الأربعاء الموافق 24 يناير الجارى، تزامنا مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول على أن يتم استئناف أعمال الغسيل تباعاً وفقا للمواعيد المحددة بجدول الغسيل الدورى للشبكات بكافة مناطق المحافظة خلال شهر يناير 2024 م.
 
وأكد نجيب، على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.
 
وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.
 






محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياه المنوفية

تأجيل قطع المياة

المنوفية

اخبار المنوفية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة