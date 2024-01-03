مياه المنوفية: تأجيل غسيل المحطات لتجنب انقطاع المياه خلال عيد الميلاد

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بأنه تقرر تأجيل أعمال الغسيل المحددة بجدول الغسيل الدورى بكافة مناطق المحافظة اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الأربعاء الموافق 24 يناير الجارى، تزامنا مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول على أن يتم استئناف أعمال الغسيل تباعاً وفقا للمواعيد المحددة بجدول الغسيل الدورى للشبكات بكافة مناطق المحافظة خلال شهر يناير 2024 م.

وأكد نجيب، على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.