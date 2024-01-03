مندوب روسيا بمجلس الأمن: الاعتداء على السفن لم يأت من فراغ

رامى محيى الدين

أكد مندوب روسيا في مجلس الامن في كلمته جلسة مجلس الامن لبحث الأوضاع في البحر الأحمر التي نقلتها قناة القاهرة الاخبارية ان الحالة في البحر الأحمر مقلقة للغاية بالنسبة إلينا وندين بأشد العبارات الاعتداء على السفن المدنية لأنها تفرض مخاطر وتعزز عدم الاستقرار في هذه المنطقة المشتعلة ونحث جماعة انصار الله بوقف اى نشاط يهدد حركة الملاحة وإطلاق سراح سفينة جالاكسى ليدر فورا.

وتابع: الاعتداءات لم تأتى من عدم ولكنه نتيجة مباشرة للعنف في غزة وهناك تصعيد في الراضى الفلسطينية وإسرائيل ولبنان لأن أمريكا تمنع وقف إطلاق النار وتستخدم الفيتو وهذا يؤدى الى سخط في العالم العربى ومن الصعب على حكومات الشرق الأوسط السيطرة على شعوبها، والشرق الأوسط خاب أمله، ونرى ان وقف إطلاق النار في غزة هذا سيعالج أسباب جذرية وينقذ الملاحة في البحر الأحمر ، وهناك سيناريو كارثى فترسانة الولايات المتحدة وحلفائها يصب الزيت على النار وقد يشتعل نزاع اقليمى في شبه الجزيرة العربية، وما حدث في البحر الأحمر ليس البادرة الأولى واشنطن أنشأت ما تسميه بتحالف بحرى ورغم هذا الاسم الكبير نهدف اليوم لتأكيد الإشارات التي أرسلت إلينا ووقف ما يحصل في واشنطن



أكد مندوب كوريا بمجلس الامن أن الشرق الأوسط معرض لمزيد من التصعيد، والاستفزازات بالبحر الأحمر يجب ان تتوقف

وأدان مندوب بريطانيا في مجلس الامن الاعتداءات بالبحر الأحمر مضيفا أن اعتداءات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر عشوائية

وقال مندوب الجزائر بمجلس الامن: البحر الأحمر ممر رئيسي في التجارة ونحن ملتزمون بصون السلم والامن الدوليين، وندعو لممارسة ضبط النفس والامتناع عن التصعيد .

وأعرب مندوب سويسرا في مجلس الامن عن انزعاج بلاده من الأوضاع في البحر الأحمر .