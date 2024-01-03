مطار العريش يستقبل 450 طائرة نقلت مساعدات لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلى

العريش ـ محمد حسين

سجلت إحصائيات عدد الطائرات القادمة من كافة دول العالم وهبطت فى مطار العريش ونقلت مساعدات ومواد إغاثية وشخصيات عالمية هامة ووفود رسمية وسفراء منذ بداية العدوان على غزة 450 طائرة، وبدأ وصول الطائرات فى 12 أكتوبر 2023.

وأوضحت بيانات حركة استقبال طائرات المساعدات والأفراد أن الدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر 8، النمسا 4، البحرين 3، بلجيكا 29، بولاند 2، البرازيل 6، بريطانيا 1، كولومبيا 2، الدنمارك 17، إنكلترا 2، الاتحاد الأوروبى 2، فرنسا 21، ألمانيا 2، واليونان 1، والهند 2، إندونيسيا 5، العراق 11، إيطاليا 8، اليابان 1، الأردن 27، كازاخستان 1، كينيا 2، الكويت 43، ليبيا 1، ماليزيا 3، المغرب 2، نيروبى 1، النرويج 3، عمان 11، باكستان 2، قطر 53، رومانيا 3، روسيا 22، سنغافورة 1، جنوب أفريقيا 1، سويسرا 8، هولندا 7، تونس 3، تركيا 11، تركمانستان 1، الإمارات العربية المتحدة 70، بريطانيا 3، أمريكا 6، فنزويلا 1، المملكة العربية السعودية 35، كينيا 1، الأرجنتين 1.

تسلم الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات التى نقلتها الطائرات، ونُقِلَت للمخازن اللوجستية فى مدينة العريش ومنها لقطاع غزة على شاحنات عبر معبر رفح الحدودى.