مصرع شخص صدمته سيارة أعلى طريق إسكندرية الصحراوي

كتب: عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلي طريق إسكندرية الصحراوى نطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة.

وفور تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين فى طريق إسكندرية الصحراوي انتقلت سيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. وأصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

وفور تلقى بلاغا أعلى طريق الفيوم الصحراوى مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.