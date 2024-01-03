مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره خط السكة الحديد بطهطا فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبلت مستشفى طهطا العام شاب يبلغ من العمر 23 سنة، جثة هامدة، على إثر تعرضه لحادث قطار بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تم العرض على جهة التحقيق المختصة، والتى صرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مستشفى طهطا العام يفيد بوصول شاب إلى المستشفى جثة هامدة، ادعاء تعرضه لحادث قطار بدائرة المركز، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين من خلال المعاينة وصول م . ص . ع 23 سنة إلى مستشفى طهطا العام جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث قطار حال قيامه بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

تم إخطار الجهة المختصة التى قامت بإجراء شئونها حول الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التى تولت التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.