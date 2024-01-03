مركز سموم جامعة بنها: استقبلنا 218 حالة خلال ديسمبر

القليوبية - إبراهيم سالم

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها، برئاسة الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب ببنها، والمشرف على قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، تقريرا بعدد الحالات التي استقبلها المركز خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2023.

وكشف التقرير، عدد الحالات التى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز ، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائى، ولدغات حشرات، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها خلال ديسمبر الماضى 218 حالة تسمم، تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها.

وأوضحت الدكتورة نرمين عدلى، أنه بلغت حالات التسمم الدوائى بإجمالي 118 حالة، وكذلك 47 حالة تسمم كيماوي، وحالتين مواد بترولية، و18 حالة غازات سامة.

وتابعت، أن التقرير تضمن إصابة 15 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية، و9 حالات مخدرات، 9 حالات أقراص غلة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.