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مراقب لكل 30 طالب.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية حقوق عين شمس

الأربعاء، 03 يناير 2024 01:36 م
مراقب لكل 30 طالب.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية حقوق عين شمس امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الحقوق
كتب محمود راغب

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انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، حيث بدأ طلاب الشعب الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية امتحانات الفصل الدراسى الأول صباح اليوم الأربعاء، وقد اتخذت الكلية كافة الاستعدادات اللازمة سواء فيما يتعلق بتهيئة أماكن الجلوس أو بتوافر الرعاية الطبية.
 
كما اتخذت الكلية إجراءات متعددة لمكافحة الغش متمثلة فى استلام وتجميع جميع الوسائل الإلكترونية قبل دخول الطالب مقر الامتحان، وتخصيص مراقب لكل ثلاثين طالبا، إضافة إلى تواجد عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكل لجنة، ولجنة مركزية لإدارة الامتحانات مشكلة من عميد الكلية والوكلاء.
 
وتفقد الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، والدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لجان الامتحانات للاطمئنان على حسن سيرها.






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