اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: ضبط 8.5 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمى بمطوبس

الأربعاء، 03 يناير 2024 11:56 ص
محافظ كفر الشيخ: ضبط 8.5 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمى بمطوبس جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والأساسية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية ومفتشي تموين مطوبس، تمكنت من ضبط 8.5 طن من الملح الفاسد في إحدى شركات تعبئة الأغذية وتم مصادرة كمية الملح والتحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار لعدد من المحال التجارية والمخابز وذلك في إطار تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية للمواطنين لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، لضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات، والتعامل بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور لحماية المستهلك مشددًا على التواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

 

حملة تموينية بكفر الشيخ تضبط ملح غير صالح
حملة تموينية بكفر الشيخ تضبط ملح غير صالح

 

ضبط ملح غير صالح للإستخدام الأدمي
ضبط ملح غير صالح للإستخدام الأدمي

 







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