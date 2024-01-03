محافظ قنا يعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة إجراءات صرف سولار لأصحاب مصانع وملاك محاجر

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، اجتماعا عاجل، لمناقشة إجراءات صرف السولار لأصحاب المصانع من المستثمرين وملاك المحاجر والمزارعين لتشغيل ماكينات الري، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، رئيس مباحث التموين، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ التنمية المحلية، وأبو القاسم محمود، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، ومناديب شركات للبترول.

وقال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي للمحافظة، إن محافظ قنا وجه خلال الاجتماع بسرعة إبلاغ محطات الوقود للبدء فى صرف السولار للمزارعين الذين يمتلكون حيازة أراضي زراعية لتشغيل ماكينات الرى الخاصة بهم، فضلا عن تحرير محاضر معاينة لصغار المزارعين لسرعة صرف السولار من محطات الوقود القريبة منهم.

وأضاف عبد الباقى، أن محافظ قنا أعطى تعليماته لمديرية التموين بسرعة استخراج خطاب بالصرف لأصحاب المصانع من المستثمرين وملاك المحاجر الذين لا تتعدى احتياجاتهم من السولار 5 طن، وبالنسبة للمحاجر والمصانع التى يتعدى احتياجاتها الشهريه 5 طن فعليه التوجه إلى شركات البترول بالمحافظة للتعاقد بالكمية التي يحتاجها، وذلك للتخفيف عن كاهلهم مشقة السفر للتعاقد شهريا مع الشركة العامة للبترول بالقاهرة.