محافظ دمياط تحيل 98 موظفا بمستشفى الزرقا بدمياط للتحقيق.. تفاصيل

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إحالة عددا من العاملين بمستشفى الزرقا المركزى إلى التحقيق، وذلك بسبب عدم الانضباط الإدارى والخروج بدون أذن مسبق أثناء ساعات العمل الرسمية.

وكانت محافظ دمياط قد قامت بجولة تفقدية، استهدفت عددا من المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، تضمنت الجولة متابعة أقسام الطوارئ والعناية الفائقة داخل مستشفى الزرقا، فضلا عن تفقد وحدات الأشعة والتحاليل المعملية، إضافة إلى متابعة توفير المستلزمات الطبية داخل المستشفى بالقدر الكافى.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة الالتزام بمواعيد النبوتجيات، مشيرة إلى أن تحقيق الانضباط الادارى داخل مؤسسات المحافظة الحكومية أمرا لا يقبل التهاون، مشيرة إلى أنه سيكون هناك لجان لمتابعة تحقيق هذا الأمر وإعداد التقارير اللازمه بشأنه لمحاسبة المقصرين.

وأكدت محافظ دمياط، أن قطاع الصحة يحظى باهتمام كبير لدى الدولة، لافتة إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية فى تطوير القطاع، موضحة أن قوافل ألماظة لفحص المواطنين بالمجان ساهمت كثيرا فى توصيل الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا والقرى النائية بنطاق دمياط.

وأصدرت محافظ دمياط تعليماتها بشأن متابعة دفاتر الحضور والانصراف بشكل يومى بما يضمن تحقيق الانضباط الادارى داخل المستشفى وكذلك متابعة توزيع التمريض وأطباء الطوارئ بأقسام المستشفى المختلفة.