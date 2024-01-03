اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يناير 2024 03:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ بنى سويف يوجه بصرف إعانة لمساعدة أرملة مُعيلة

الأربعاء، 03 يناير 2024 01:55 م
محافظ بنى سويف يوجه بصرف إعانة لمساعدة أرملة مُعيلة جانب من الاجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بصرف إعانة مالية لإحدى السيدات، نظراً لظروفها الأسرية والاجتماعية، وإعالتها للأسرة بعد وفاة الزوج، وقيامها بالإنفاق على أبنائها في مراحل التعليم، وتراكم الديوان عليها، والتي كان المحافظ قد كلف وحدة حقوق الإنسان بسرعة بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في تجاوز مشكلتها المادية.
 
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يعقده المحافظ، بصفة أسبوعية، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها ، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك فى حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية.
 
وقرر المحافظ صرف مساعدة عاجلة للتيسير على الأسرة في تلك الظزوف مع  تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع التضامن ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في دعم  منزلها بالبسيط بما تحتاجه من وسائل الإعاشة من أثاث ومفروشات ، ومتابعة حالة الأسرة لتوفير ما يلزم لها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية من دعم عينى ومساعدات موسمية.
 






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مساعدة سيدة أرملة




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