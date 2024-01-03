محافظ بنى سويف يكرم عدداً من المتميزين رياضياً على المستويات الدولية

كرم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، 4 من أبناء بني سويف المتميزين رياضياً، والذين حققوا مراكز متقدمة فى عدد من الألعاب الفردية والجماعية، أثناء مشاركتهم في مسابقات وبطولات عالمية وعربية وإفريقية ، في ألعاب القوى والكرة الطائرة "جلوس" لذوي الهمم، وذلك في حضور هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة .

وسلم المحافظ المكرمين شهادات تقدير،حيث تم تكريم كل من: اللاعب: محمد عبد المنعم سيد - الحاصل على الميدالية الذهبية (الخطف) ببطولة العالم لرفع الاثقال للناشئين بالمكسيك نوفمبر 2023، و(6) ميداليات ذهبية (خطف /نطر) بالبطولة الافريقية ناشئين والبطولة العربية للكبار لرفع الاثقال للشباب، واللاعبة: بسمة رمضان عبد الوهاب - لاعبة منتخب مصر في رفع الأثقال "ناشئين" الحاصلة على ـ 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية بالبطولتين الافريقية و العربية لرفع الاثقال ناشئين تحت 17 سنة والتي استضافتهما مصر فى أكتوبر 2023.

كما كرم المحافظ البطل الأوليمبي :عبد النبى حسن أحمد - الحاصل على لقب أفضل ليبرو في العالم في بطولة العالم للكرة "طائرة جلوس"ومشاركته مع المنتخب المصري الفائز بالميدالية الفضية والمركز الثاني عالمياً في نفس البطولة التي أقيمت بمصر فى نوفمبر 2023، بجانب تكريم اللاعب كريم محمود عبد التواب _لاعب منتخب مصر البارالمبي لألعاب القوى - الحاصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم التي أقيمت في فرنسا يوليو 2023 والمؤهلة للمشاركة وتمثيل منتخب مصر في منافسات أولمبياد باريس 2024.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته وحرصه على تكريم هذه الكوكبة المتميزة من أبناء وشباب بني سويف مشيراً إلى اعتزازه بالإنجاز وفخره بالتميز الذي حققوه، وتمثيل ورفع علم بلدهم في المحافل والمنتديات العالمية، مؤكدا أن الوطن يزخر بشباب واعد لديه الطموح ومحب لوطنه الغالي مصر.

وكرم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، عددًا من أبناء المحافظة الفائزين فى المسابقة الدينية والتى نظمتها إذاعة شمال الصعيد بالتعاون مع المحافظة خلال شهر رمضان الماضى بعنوان"المأثور في أسباب النزول"،وذلك في حضور : محمد عبد الحليم مدير مكتب إذاعة شمال الصعيد بمحافظة بني سويف.

وتقدم المحافظ بالتهنئة للفائزين والبالغ عددهم 6 وهم ( سعيد صبري أحمد " الفشن"، أبوزيد محمود بليدي" المنشية ناصر"، محمد أحمد سليمان"قمن العروس الواسطى"،أم كلثوم عبد الرحمن حسين "ببا"، نجاة رجب عبد الناصر" المرماح بني سويف"،يحيى محمود عتريس " دشطوط سمسطا"، حيث سلمهم المحافظ جوائز مالية ساهمت بها المحافظة فى المسابقة بجانب شهادات تقدير.

كما طالب المحافظ الفائزين، بمواصلة البحث والاستزادة فى مجال العلوم كافة والعلوم الإسلامية بوجه خاص، لدراسة وتدبر آيات القرآن الكريم، و السيرة النبوية، لإبراز عظمة وسماحة الإسلام، ودحض الأفكار المغلوطة والهدامة ، مؤكدًا أهمية المسابقات الدينية التى تنظمها الإذاعة المصرية لتعميق وتنمية الوعى الدينى القويم لدى جماهيرها من المستمعين.