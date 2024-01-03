محافظ الوادي الجديد: حظر تخصيص أى أراضى ضمن نطاق المناطق المحظورة مائيا

الوادى الجديد - ماهر أبو النور

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء إسماعيل البركاوي نائب مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، حيث قدّم المحافظ التهنئة، في مستهل الجلسة، بالعام الميلادي الجديد راجيًا أن يكون عام خيرٍ وازدهار على مصر وشعبها، وقدّم الشكر لجميع المواطنين على المُشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية، الذي أظهر المحافظة بالمظهر المُشرف وعكس وعيًا خالصًا ووطنية تدعو للفخر من كافة الأطياف.

وتم عرض حصاد الإنجازات، وبحث المحافظ عددًا من الموضوعات تضمنت حظر تخصيص أي أراضي بالمراكز الخمس تقع ضمن نطاق المناطق المحظورة التي قد تجور على الخزان الجوفي؛ حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وتخصيص 10 فدان لصالح الجامعة التكنولوجية بمركز بلاط، و 5 فدان بمركز الداخلة لصالح جامعة الوادي الجديد.

ووجه المحافظ بالاستعداد والجاهزية التامة لامتحانات صفوف النقل، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب والتشديد على تكثيف الرقابة التموينية على السلع الأساسية ومتابعة كفاية الأرصدة؛ وطرح كميات من السكر المدعم بالمدن والقرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ بتجديد مبادرة جمع التبرعات لدعم أهالي غزة، وإطلاق قافلة أخرى للمساعدات الإنسانية؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتفعيل جميع وحدات العلاج عن بعد داخل المحافظة، وتوعية المواطنين بمقرّات الوحدات ومواعيد عملها والتخصصات التي تشملها ووضع خطة زمنية لأعمال حملة مكافحة سوسة النخيل، وتقييم عمل الحملة خلال مراحل التنفيذ؛ للسيطرة على المشكلة وإنهاءها.