محافظ الغربية يستقبل المفتى خلال زيارته لافتتاح فرع دار الإفتاء بطنطا

استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم فى مستهل زيارته لمحافظة الغربية لافتتاح فرع دار الإفتاء المصرية بعمارات عبد المنعم رياض بمدينة طنطا، استمرارًا لاستراتيجية دار الإفتاء فى التوسع أفقيًّا بإنشاء عدة فروع لدار الإفتاء فى محافظات مصر المختلفة.

أكد محافظ الغربية على أن دار الإفتاء بالمحافظة ستكون أيقونة لمحافظات الدلتا وتسهيلا على المواطنين من الانتقال إلى القاهرة لتلقى الفتوى ولعدم تركهم فريسة للفتاوى الخاطئة من غير المختصين كما أكد " المحافظ " على أن عروس الدلتا دائما هى منبر لمحافظات الدلتا وستصبح منارة دينية بعد افتتاح فرع لدار الإفتاء اليوم وهذا ليس بجديد عليها فهى عروس الدلتا ومعقل العلم والعلماء.

وثمن " محافظ الغربية " دور فضيلة مفتى الجمهورية ودار الإفتاء لمعالجة كافة القضايا المعاصرة وفى مقدمتها قضايا الطلاق والتفكك الأسرى ومحاربة التطرف وعدم ترك الشباب فريسة للمتطرفين.

ومن جانبه وجه فضيلة المفتى، خالص الشكر والتقدير لمحافظ الغربية لحرصه الشديد على إنشاء فرع لدار الإفتاء بمدينة طنطا.

وأشار " مفتى الجمهورية" إلى أن دار إفتاء طنطا تضم مبنى متكامل متعدد الخدمات لمعالجة كافة القضايا الدينية والمجتمعية سواء كانت قضايا التفكك الأسرى أو قضايا التطرف وسيتم تقديم كل الخدمات التى يقدمها مقر دار الإفتاء بالقاهرة.

وقال الدكتور شوقى علام، أن دار الإفتاء تقوم على ثلاث محاور رئيسية هما المحور الأول الإرشاد الزواجى وهو توعية الشباب بواجبتهم الزوجية وكيفية تكوين الأسرة والحفاظ عليها من خلال مختصين من علماء الدين والطب النفسى وعلم الاجتماع وعلم النفس وسيتم عقد دورات تدريبية لهم، المحور الثانى علاج قضايا التطرف والإرهاب وعدم ترك الشباب فريسة للمتطرفين ولغير المختصين بالإفتاء، المحور الثالث وهو الإفتاء الدينى من خلال تقديم الفتاوى الدينية لجميع المواطنين فى كافة القضايا.

وأكد مفتى الجمهورية، أن الشباب هم امل ومستقبل مصر ويجب علينا تقديم لهم النصح والإرشاد وعدم تركهم فريسة للأفكار المغلوطه والمتطرفة.

كما أكد فضيلة المفتى، على أن محافظة الغربية محافظة عريقة أنجبت لمصر وللعالم الإسلامى علماء فى شتى العلوم الدينية واصبحوا فخراً لمصر كلها.