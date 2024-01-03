محافظ الغربية يبرز جهود تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمى

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى اهتماما كبيرا لمشروعات البنية التحتية فى السنوات الأخيرة، معتبرا إياها حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة من أجل تطوير كافة المجالات والقطاعات التى تتعلق بها.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على التوسع فى مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تخفيض التكدسات المرورية، خاصة فى الأماكن التى تعانى من كثافات سكانية ومرورية عالية، مما يساهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث استعرض محافظ الغربية جهود المحافظة خلال عام 2023 فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمى وتطوير شبكة الطرق والكباري.

ففى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يتم استكمال تنفيذ 64 مشروعا ما بين محطات مياه شرب وصرف صحى وتنفيذ شبكات منذ بدء المشروع بإجمالى تكلفة 5 مليارات و831 مليون جنية وبنسبة تنفيذ 50.17 %.

وفى قطاع الكهرباء تم تنفيذ مشروعات تحسين أداء شبكات الجهد المتوسط، إحلال محولات، إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض، إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بإجمالى تكلفة 15 مليون جنية بنسبة تنفيذ 40 %.

وقام قطاع الغاز الطبيعى بتنفيذ 34 مشروع توصيل للغاز الطبيعى فى مختلف مراكز المحافظة بتكلفة 664.58 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 7.23 %.

وفى قطاع الاتصالات والبريد جارى تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 109.75 مليون جنيه، وذلك من خلال تنفيذ مشروع التحول الرقمى بمحافظة الغربية (الألياف الضوئية) حيث تم تنفيذ عدد 812 نقطة من إجمالى 1527 نقطة مستهدف تنفيذها، عدد 2 مشروع لتوصيل خدمة FTTH بإجمالى نسبة تنفيذ 72.33 %، افتتاح مكتب بريد منشأة الكردى بالجهود الذاتية.

وفى قطاع الرصف والتطوير والكبارى تم الانتهاء من رصف عدد 123 طريقا بتكلفة 1 مليار و698 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%، جارى رصف وتطوير عدد 26 طريقا بتكلفة 1 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 38%، الانتهاء من المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا (كوبرى فاروق – سكة المحلة) بطول 2.4 كم بتكلفة 88 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 100%، إنشاء كورنيش ترعة الساحل بمدخل سمنود القديم (المرحلة الأولى) بتكلفة 71.17 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 100%، تطور كورنيش كفر الزيات بالمشاركة المجتمعية (المرحلة الأولى) بنسبة تنفيذ 100%، تطوير كورنيش الغفران بحى ثان طنطا بتكلفة 16 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 99%، إنشاء كورنيش بحر شبين بالمحلة بتكلفة 120.4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 82%، رصف وتطوير كورنيش مدخل محلة أبو على بالمحلة بنسبة تنفيذ 79%، إنشاء 2 كوبرى مشاة بسلالم كهربائية بطنطا والمحلة بتكلفة 17 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 57.5%، توسعة عدد2 كوبرى (كوبرى سكة المحلة بطنطا / الكوبرى السريع بقحافة) بتكلفة 20 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 17%.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة تمضى قدما فى توجهها الاستراتيجى نحو بناء مصر الرقمية، حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها فى الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميا، والتوسع فى تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم فى إعادة بناء الإنسان المصرى من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلا عن تطويع التكنولوجيا فى إيجاد حلول للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع.

فقامت المحافظة فى قطاع التحول الرقمى بالانتهاء من إنشاء غرفة البنية المعلوماتية والتحكم للخوادم تركيب 127 نقطة ربط داخل ديوان عام المحافظة بنسبة 100%، توفير برامج إلكترونية لميكنة العمل بالديوان، إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتكلفة 10.7 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 100%، إنشاء مركز تكنولوجى وخدمات المواطنين بديوان عام المحافظة بتكلفة 1.5 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 100%، إنشاء مركز خدمات مصر تمويل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جزء من وحدة الصيانة والتدريب بطنطا بنسبة تنفيذ 40%.