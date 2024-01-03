محافظ الدقهلية يوجه بإنجاز تقنين الأوضاع والاستعداد للتصالح على مخالفات البناء

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء على أن الحفاظ على حقوق وأراضى الدولة والمواطنين هو واجب وطنى ودينى ومهنى علينا جميعاً الالتزام به، وشدد على ضرورة حصر أراضى أملاك الدولة واسترداد الأرضى التى تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق لإعادة استغلالها فى مشروعات قوميه تخدم المواطنين وتعظيم الاستفادة من هذه الأصول سواء كانت أراضى فضاء أو منشآت.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

كما أكد " المحافظ " قائلا :" نعمل جميعاً فى الجهاز التنفيذى للمحافظة كل فى موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل على حل كافة المشاكل التى تواجههم وتلبية احتياجاتهم فى كافة القطاعات."

وأشار " مختار " إلى أن التخطيط والتنظيم والرقابة والمتابعة هما أساس متطلبات الوظيفة لأى مسئول وأساس النجاح والتفوق والاستعداد المسبق والمخطط للعمل هو سر التميز.

ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى على الاستعداد والتنظيم الرائع والغير مسبوق خلال اصطفاف المعدات الهندسية لمجابهة الأزمات والكوارث والذى أظهر بشكل مشرف وأكد على مدى استعداد المحافظة الكامل لمواجهة أى أزمة أو كارثة قد تقع.

وقال " مختار " أن نجاح إدارة ومنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظه وتفوقها جاء نتيجة العمل بروح الفريق الواحد من جميع أعضاء الجهاز التنفيذى حتى أصبحت اليوم مثل يحتذى به فى جميع المحافظات وأصبح فريق إدارة المخلفات الصلبة اليوم يتم الاستعانة بهم من قبل وزارة التنمية المحلية لتدريب ونقل خبرات محافظة الدقهليه فى ملف منظومة المخلفات الصلبه إلى جميع المحافظات.

ووجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والوحدات المحلية والتصدى بكل حسم للتعدى على الأراضى الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لأن الزراعة هى الثروة الحقيقية لمصر وهى اللبنة الأساسية فى الاقتصاد المصرى.

كما وجه " مختار " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لمتابعة أى تغيرات جديده أو مخالفات وإزالتها فى المهد، لمنع البناء المخالف سواء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع أو البناء بدون ترخيص.

وأيضا وجه " المحافظ " بتكثيف العمل فى ملف تقنين أملاك الدولة والاستعداد الكامل للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة وفقاً للقانون الجديد لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا على أموال الدولة وتعظيم مواردها.

كما وجه" مختار " أيضاً تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار اعمال الحملات المكبره لرفع المخلفات البلدية والصلبه ونواتج التطهير لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، حتى تصبح المحافظة خالية تماماً من تجمعات القمامة ونواتج التطهير التاريخية.

والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذى قد وافق على عدد من الموضوعات، شملت الموافقة على تقرير صفة النفع العام لمدرسة الناصرية الابتدائيه بالمنزلة المستأجرة لصالح هيئة الأبنية التعليمية.

كما تمت الموافقه على توفير مقر مؤقت لمكتب بريد ميت غمر بمساكن المحطة التابعة للوحدة المحلية بميت غمر لحين الانتهاء من هدم وإعادة بناء مبنى بريد ميت غمر.

وأيضاً تمت الموافقه على مقر مؤقت لمكتب بريد دقادوس لحين صدور قرار التخصيص من رئيس الوزراء لقطعة الأرض المخصصة من المجلس التنفيذى لإنشاء مكتب بريد عليها.

كما تمت الموافقة على تأجير مقر لصالح وحدة الشئون الاجتماعية بقرية سنفا مركز ميت غمر بمبنى مجمع المصالح الحكومية بالوحدة المحلية بسنفا.

وتمت الموافقة أيضا على تخصيص قطعة أرض أملاك دوله لصالح مركز ومدينة المنصوره لتطوير وتوسعة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.