محافظ الدقهلية: افتتاح الممشى السياحى على نيل المنصورة الشهر الحالى

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه سوف يتم افتتاح الممشي السياحي الجديد على النيل بمدينة المنصورة خلال شهر يناير الحالي، وأشار مختار إلى أنه تفقد الأعمال النهائية لمشروع الممشي السياحي الجديد على النيل بمدينة المنصورة، وتابع الأعمال التى انتهت بالكامل، ويتم التجهيز لافتتاحه ليكون إضافة جديدة لمدينة المنصورة وأهالي الدقهلية.

وأوضح مختار أن الكورنيش الجديد إجمالي طول 1,250 متر وبعرض يصل إلى 14 مترا يضم طريق بعرض 6 أمتار ليكون ممشى للدرجات وألعاب الأطفال، بالإضافة إلى كورنيش على النيل للسير على الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية، وذلك لخلق متنفس ترفيهى جديد لأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة، وأبناء الدقهلية بصفة عامة.

ويأتى تنفيذ الممشى طبقا للبروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث يعد مشروع الممشى السياحي الجديد ضمن توجه الدولة لتطوير الوجهات النيلية، وزيادة الأنشطة الترفيهية للمواطنين، وزيادة أماكن الجذب السياحي وتحسين الصورة البصرية مزوّد بخدمات ومرافق متعددة مع نظام إضاءة ليلى، ليقدم خدمة مميزة للمواطنين، لتحقيق الاستفادة الكبرى من نهر النيل فى تمكين المواطنين من الاستمتاع بمنظره الجميل.