محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات الإدارية لقرى الظهير الصحراوى

ترأس اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأربعاء، الاجتماع التنسيقى لاستكمال الأعمال الإنشائية والإجراءات الإدارية المتعلقة بقرى الظهير الصحراوى لسرعة تسليمها للمنتفعين بوادى العرب وأبو سمبل وإبريم بمركز نصر النوبة، وأيضاً بنبان بمركز دراو.

حضر الاجتماع، اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رؤساء مركزى نصر النوبة ودراو، وقرية بنبان، ومديرى التضامن الإجتماعى والشئون القانونية والمشروعات وجهاز التعمير.

وشدد اللواء أشرف عطية، على أهمية دخول أى مشروعات يتم الإنتهاء منها للخدمة حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار ما تقوم به أجهزة الدولة من جهود فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الإسراع بوتيرة العمل فى مختلف المشروعات للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، وهوما ينطبق على قرى الظهير الصحراوى.

وكلف محافظ أسوان، بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الضوابط والشروط التى أقرتها وزارة الإسكان لقرى الظهير الصحراوى، والتنسيق مع أحد البنوك الوطنية لتوفير التمويل المطلوب لهذه البيوت ، بحيث يتواكب ذلك مع قيام جهاز التعمير بالإنتهاء من كافة الأعمال وتوصيل المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق للبيوت ، وأيضاً للمبانى الخدمية، والتى تضم مسجد ووحدة صحة ومكتب للبريد ومخبز ودار مناسبات ، بالإضافة إلى سوق تجارى، ليعقب ذلك قيام اللجنة المختصة بمعاينة الأعمال المختلفة للتأكد من جاهزية البيوت والمبانى الخدمية ليتم تسليمها للمنتفعين ، وإعطاء قبلة الحياة لها من جديد، وتحقيق الإستفادة المثلى منها على الوجه الأكمل.