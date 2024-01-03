اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يناير 2024 12:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مجلس الوزراء السعودي يشيد بالتعاون الثنائي مع اليابان في مجال الطاقة النظيفة

الأربعاء، 03 يناير 2024 12:00 ص
مجلس الوزراء السعودي يشيد بالتعاون الثنائي مع اليابان في مجال الطاقة النظيفة مجلس الوزراء السعودي
أ ش أ

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أشاد مجلس الوزراء السعودي بالتقدم المحرز في مبادرة "منار" السعودية اليابانية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتي تُعد منارة تسترشد بها دول العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.


وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أطّلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تناول المجلس مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما اشتملت عليه من توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات ويدفع بها نحو آفاق أوسع.







السعودية

مجلس الوزراء السعودى

اليابان

السعودية واليابان




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