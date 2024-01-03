كل ما تريد معرفته عن البطاقة الضريبية وكيفية استخراجها؟

كتب أحمد حسني

يتساءل البعض عن البطاقة الضريبية، والتي تستخرج لكل صاحب مشروع تجاري أو صناعي، ولها العديد من الخطوات لاستخراجها بشكل صحيح يوضحها اليوم السابع في النقاط التالية.

"خطوات استخراج البطاقة الضريبية"

1- صورة ضوئية لعقد الإيجار أو التمليك الذي يتم إقامة المشروع به، بشرط أن يكون العقد موثقًا بالشهر العقاري.

2- التقدم بإثبات شخصية مالك المشروع الأصلي، من خلال تقديم الرقم القومي أو جواز سفر ساري المدة.

3- عرض عقد المشروع إن كان هناك شركاء و تقديم صورة ضوئية تفيد القيام بتأمين عداد الكهرباء.

4- كتابة طلب حتى يحصل صاحب المشروع على بطاقة الضريبية. يذهب إلى مصلحة الضرائب صاحب المشروع أو من ينوب عنه مع تقديم التوكيل الرسمي الأصل مع صورة ضوئية منه.

5- طلب الاستمارة الخاصة بطلب البطاقة الضريبية وملء كافة البيانات الموجودة. يقوم صاحب الطلب بكتابة بعض البيانات فقط ويترك استكمال بعض المعلومات لمندوب مصلحة الضرائب.

6- بعد فترة يتم إعطاء صاحب المشروع رقم السجل الضريبي، وبعد مرور ثلاثين يومًا يتم استلام البطاقة الضريبية.