قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول مواجهة القهر الفكرى للأبناء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "مواجهة القهر الفكرى للأبناء ومصادرة آرائهم" ألقاها عمرو عبد الصبور مسئول الفرع، موضحاً أنه تسعى المجتمعات البشرية إلى تحقيق الكمال والاستقرار، واحترام حرية أبنائهم وأفكارهم.

وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "دراما التليفزيون" ألقاها العادلى حسان مسئول القصر، متحدثاً عن تأثير الدراما على المواطن، واختلاف تأثير الدراما باختلاف المستوى الثقافى، وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "مسرح الجرن" ألقاها المخرج المسرحى أحمد الجمل، موضحاً ما هو مسرح الجرن، وبدايته ومكونات المسرح الجرن، ونظم قصر ثقافة حاجر العديسات يوم ثقافى مفتوح متنوع لرواد القصر، تضمن مسابقات ثقافية نفذتها هناء يونس، وألعاب ترفيهية وورش رسم نفذتها شيرين محمد، وصلصال وورشة ورق فوم نفذتها رحمة أحمد.

بينما أعد قصر ثقافة إسنا مسابقة ثقافية ومعلومات عامة نفذتها فاطمة محمد بصحبة رواد القصر، أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي بعنوان "فرسان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم - عقبة بن نافع" تأليف أشرف محمد سردها الشيخ أبو الحسن محمد متحدثا عن تعريف معنى الصحابة، ومولده ونشأته وحياته، بينما نفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذها عوض الله محمد، ونفذ قصر ثقافة الطود ورشة أشغال يدوية باستخدام الخرز نفذتها هند مصطفى، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمود عبد الوهاب، والإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى.



تعليم الفتيات المشغولات اليدوية بقصور الثقافة



فعاليات دورى ثقافى لأطفال الأقصر



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول مواجهة القهر الفكري للأبناء



محاضرات عن المسرح بقصور ثقافة الأقصر