قبول 4 تظلمات والموافقة على 84 طلب تقنين فى بنى سويف

ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اجتماع اللجنة العليا (رقم 123 )للبت فى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة، وذلك بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية، وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية، الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات أعضاء اللجنة.

ناقش المحافظ، خلال اجتماع اللجنة، مؤشرات الأداء والموقف النهائى والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدى، حيث تم قبول 4 تظلمات،والموافقة على84 طلب" 74 جديد، 10 إعادة عرض"، ليصل إجمالى الطلبات التى تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 4955 طلبا، فيما بلغ إجمالى العقود التى تم تحريرها إلى 3322 عقدًا ( 2625 عقد مبانى، 697 زراعة)، فيما يجرى حاليًا البت فى باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.