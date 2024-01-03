اليوم السابع
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فصيل فلسطينى: أى حكومة تشارك فى تهجير شعبنا شريكة بجريمة الحرب

الأربعاء، 03 يناير 2024 11:49 ص
فصيل فلسطينى: أى حكومة تشارك فى تهجير شعبنا شريكة بجريمة الحرب تهجير اهالى غزة - ارشيفية
كتب أحمد جمعة

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أكدت حركة الجهاد الإسلامي في غزة أن السعي إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه هو جريمة حرب، وكل حكومة تشارك في مباحثات كهذه هي شريكة في جريمة الحرب، جاء ذلك رداً على تصريحات وزيرة الاستخبارات في كيان العدو، غيلا غاملئيل.
 
وأوضحت الجهاد الإسلامي في بيان أن المشكلة الأساسية ليست غزة وشعبها المتسمك بأرضه، كما زعمت الوزيرة الحاقدة، بل هو الاحتلال الاسرائيلي وهمجيته وحصاره ومساعيه المستمرة في سرقة الشعوب ونشر الموت والحروب والدمار.
 
ولفتت إلى أن عمليات الاقتحام والجرائم التي ينفذها الاحتلال الاسرائيلي في غزة الضفة المحتلة لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صلابة وتمسكاً بأرض فلسطين، وطريق الفلسطينيين هو المقاومة والشهادة.






فلسطين

غزة

حركة الجهاد الإسلامي

الشعب الفلسطيني




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