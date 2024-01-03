اليوم السابع
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طقس معتدل وسطوع للشمس مع بدايات 2024 فى بورسعيد.. لايف وصور

الأربعاء، 03 يناير 2024 05:47 م
طقس معتدل وسطوع للشمس مع بدايات 2024 فى بورسعيد.. لايف وصور طقس بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، فيديو مباشر، مساء اليوم الأربعاء، من طقس محافظة بورسعيد التى شهدت سطوعًا للشمس واعتدال فى درجات الحرارة. 

 

واستمرت الأنشطة البحرية فى عملها بشكل طبيعى من حرفة الصيد، والعمل فى الموانئ المختلفة بالمحافظة، وكذلك مرور السفن للمجرى الملاحى لقناة السويس. 

 

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بشبورة مائية حتى منتصف الأسبوع المقبل.

 

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الشبورة تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

 

ويسود طقس مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

 

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث (30) تقريبا) على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.

 

 
الطقس اليوم
الطقس اليوم

سماء بورسعيد من الزهور اليوم
سماء بورسعيد من الزهور اليوم

الزهور ببورسعيد
الزهور ببورسعيد

شوارع بورسعيد وسط طقس معتدل
شوارع بورسعيد وسط طقس معتدل
 
 
 
 
 






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