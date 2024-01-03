طقس الإسماعيلية معتدل وزوال الشبورة المائية والصغرى 13 درجة.. فيديو

الإسماعيلية السيد فلاح

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية فى الساعات الأولى من صباح اليوم على طريق "الإسماعيلية -القاهرة"، تكون كثيفة فى المسافة من بداية كارتة الإسماعيلية وصولًا إلى مدينة العاشر من رمضان، وتم زوال الشبورة الآن، وانتظام حركة سير السيارات فى جميع الطرق المؤدية من وإلى الإسماعيلية، وتسجل درجات الحرارة فى المحافظة اليوم، الصغرى 13 درجة والعظمى 23 درجة مئوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الأربعاء، شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يشهد اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

وأيضا متوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث (30%) تقريبا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، وبورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22، والإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23، والسويس الصغرى 13 والعظمى 23، والعريش الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

وكان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية قد كلف مديرى القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتى يشترك فى تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، ومراجعتها للتأكد من فاعليتها، موجهًا باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أيَّة مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات لسرعة التعامل مع أى بلاغ.

كما وجَّه بشارة بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة والتى تنشر كافة التوقعات الجوية حرصًا على سلامة المواطنين وكذلك بوسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس بشكل يومى لاتخاذ ما يلزم من استعدادات.