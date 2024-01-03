اليوم السابع
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ضبط 900 قرص أدوية مخدرة فى الوراق

الأربعاء، 03 يناير 2024 05:26 م
ضبط 900 قرص أدوية مخدرة فى الوراق مخدرات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط كمية من العقاقير المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بقصد ترويجها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل – له معلومات جنائية) بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وبحوزته (عدد 45 عبوة بإجمالى 900 قرص لأدوية مخدرة – مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

 







العقاقير المخدرة

أجهزة الأمن

الاتجار فى المخدرات

الوراق

المؤثرة على الصحة النفسية




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