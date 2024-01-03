اليوم السابع
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ضبط 419 قضية مخدرات و135 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

الأربعاء، 03 يناير 2024 05:26 م
ضبط 419 قضية مخدرات و135 قطعة سلاح خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (419) قضية مخدرات، (135) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (58187) حكما قضائيا متنوعا.

 

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (15) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (13 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"– بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (16 متهم لـ 9 منهم معلومات جنائية).

 

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو- 6,500 كيلو لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين، بحوزة 6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.







مخدرات

هيروين

حشيش

اخبار الحوادث




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