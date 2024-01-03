ضبط 3.5 طن سولار بأسوان قبل بيعها فى السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهوة الأمن فى ضبط سائق وعامل ومقيمان بمحافظة أسوان حال استقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة إسنا محمل عليها 9 براميل سولار بإجمالى 2 طن سولار بدون أوراق أو فواتير، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء وتحصلهما عليها من مسئول عن محطة وقود بدائرة المركز "أمكن ضبطه".

وأسفرت الجهود عن ضبط (سائق ومزارع – مقيمان بمحافظة أسوان) حال إستقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة إسنا محمل عليها (10 براميل سولار بإجمالى 1,500 طن سولار بدون أوراق أو فواتير)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء وتحصلهما عليها من مسئول عن محطة وقود بدائرة المركز، "أمكن ضبطه".