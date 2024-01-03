ضبط لصوص يسرقون المنازل ومتعلقات المواطنين

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – المنوفية - الوادى الجديد) من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاملى خردة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية بدائرة القسم، وبحوزة أحدهما (بندقية خرطوش)، وبمواجهتهما اعترففا بارتكابهما عدد (4) وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات والأدوات المستخدمة فى أعمال السرقة لدى عملائهم "سيىء النية" (3 أشخاص – مقيمين بذات دائرة القسم) "أمكن ضبطهم".

ونجحت الجهود فى ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة الجيزة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية، وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة فى وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترففوا بارتكابهم عدد (8) وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم "سيئ النية" أمكن ضبطهم.

وتمكنت الجهود من ضبط (نقاش – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) لقيامه بارتكاب وقائع سرقة (الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت التشطيب بدائرة قسم شرطة العمرانية)، وبمواجهته اعترفف بارتكابه عدد (3) وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (مالك مخزن خردة)، أمكن ضبطه، وضبط (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية) حال شروعهم فى سرقة (12 لوح طاقة شمسية) من قطعة أرض بدائرة القسم)، وبحوزتهم (سيارة نقل "بدون لوحات معدنية وبدون أوراق – والأدوات المستخدمة - كمية من مفاتيح الربط)، وبمواجهتهم اعترففوا بارتكابهم عدد (3) وقائع سرقة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بدائرة القسم) "أمكن ضبطهما".

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من ( عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم)، تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين – فرد محلى وطلقتان – سلاح أبيض "مطواة" - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى السرقة – بعض المسروقات )، وبمواجهتهما اعترففا بارتكابهما عدد (10) وقائع سرقة، وضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة الخارجة) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (10 رؤوس ماشية "أغنام")، من داخل حظيرة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات.