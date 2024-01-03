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صحفى سودانى لـ dmc: هناك محاولات لوقف الحرب بين الجيش والدعم السريع

الأربعاء، 03 يناير 2024 10:59 م
صحفى سودانى لـ dmc: هناك محاولات لوقف الحرب بين الجيش والدعم السريع الحرب فى السودان
إبراهيم حسان

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قال عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية، إن استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قائمة في ظل عدم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

 

أضاف ميرغني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة dmc، أن هناك محاولات جادة للوصول إلى وقف إطلاق النار في السودان، تمهيدا لإنهاء الحرب في الفترة المقبلة بعد اقتتال لمدة 9 أشهر.

 

وتابع، أن حجم الدمار الناجم عن الحرب في السودان كبير للغاية، وقد ثبت لجميع الأطراف أنه مهما كان هناك طرفا منتصرا فالجميع خاسر أمام تدمير الوطن وبنيته التحتية وأرواحه، مع اقتراب سيناريوهات يمكن أن تؤدي إلى الفوضى الكاملة.







السودان

عثمان ميرغنى

الحرب في السودان

الجيش السودانى

الدعم السريع




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