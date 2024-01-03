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صحتك بالدنيا..غاز الأعصاب واستخدامه فى إسرائيل وفوائد العسل الأسود والرمان

الأربعاء، 03 يناير 2024 10:15 ص
صحتك بالدنيا..غاز الأعصاب واستخدامه فى إسرائيل وفوائد العسل الأسود والرمان صحتك بالدنيا
كتبت فاطمة ياسر

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نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، وأضرار استخدام إسرائيل تستخدم غاز الأعصاب المميت لإبادة غزة..والكاتشب ولا المستردة.. أيهما أفضل لصحتك وما الشروط؟..

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صحتك بالدنيا

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فوائد العسل الاسود




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