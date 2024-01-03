اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2024 11:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

صحتك بالدنيا.. ازاى تحمى نفسك من كورونا وتحافظ على صلاحية الفيتامينات

الأربعاء، 03 يناير 2024 10:00 م
صحتك بالدنيا.. ازاى تحمى نفسك من كورونا وتحافظ على صلاحية الفيتامينات العناية بالطفل
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، ومن أهمها  أسباب  فوائد  الأوميجا 3 بعد سن الخمسين، وإزاي تحمي نفسك من متحور كورونا الجديد "JN.1"؟..10 أطعمة هتقوي مناعتك، واستشارى يوضح الوزن والطول ومحيط الرأس الطبيعى عند فحص حديثى الولادة، و بعد توجهات هيئة الدواء .كل ما تريد معرفته عن التهاب الأذن وأعراضه،  وقبل ما تستخدم الدفاية فى أيام البرد.. اعرف مخاطرها الصحية، ومضادات الهيستامين دون استشارة طبيب قد تؤدى للجفاف، و ازاى تحافظ على صلاحية الفيتامينات والمكملات الغذائية بعد فتح العلبة.


 

-إزاي تحمي نفسك من متحور كورونا الجديد "JN.1"؟..10 أطعمة هتقوي مناعتك

-استشارى يوضح الوزن والطول ومحيط الرأس الطبيعى عند فحص حديثى الولادة

-لصحة القلب وتقوية المناعة.. أسباب أهمية الأوميجا 3 بعد سن الخمسين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







صحتك بالدنيا

الصحة

اخبار الصحة

أبرز فوائد الصحية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة