صحة كفر الشيخ: مناقشة سياسات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية لسلامة المرضى

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن إدارة الأمراض المتوطنة، وإدارة العلاج الحر، عقدت اجتماعًا، لمناقشة والتعريق بمرض الملاريا وطرق انتشاره والعلاج والوقاية منه، وطرق الإحالة وكيفية التعامل مع المريض المحول من مستشفى إلى أخرى، وكيفية استخدام المضادات الحيوية، وسياسات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.

بحضور الدكتورة أمانى القرش، مدير إدارة الأمراض المتوطنة، والدكتور محمود صبرى، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور محمد حلمى، مدير إدارة مكافحة العدوى، ومديرى المستشفيات الخاصة بالمحافظة، ومسئولى مكافحة العدوى والإحالة بالمستشفيات الخاصة.

وأضاف الدكتورة أمانى القرش، مدير إدارة الأمراض المتوطنة، أنه جرى تقديم شرحًا مفصلًا عن مرض الملاريا، وطرق انتشاره، والأعراض التى تظهر على المريض، وطرق العلاج والوقاية منه، كما تم مناقشة طرق الإحالة وكيفية التعامل مع المريض المحول من مستشفى إلى أخرى، وذلك لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمريض، والتأكيد على ضرورة استخدامها وفقًا لتوجيهات الطبيب المختص، لتجنب حدوث أى مضاعفات.

وأكد الدكتور محمود صبرى، مدير إدارة العلاج الحر، كما جرى مناقشة سياسات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية، وذلك للحفاظ على سلامة المرضى وسلامة مقدم الخدمة والحفاظ على البيئة.

وأضاف الدكتور محمد حلمى، مدير إدارة مكافحة العدوى، تم التأكيد على أهمية التعاون بين إدارة الأمراض المتوطنة ومكافحة العدوى والعلاج الحر والمستشفيات الخاصة بالمحافظة، لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.