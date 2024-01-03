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شيخ الأزهر والمفتى يهنئان البابا تواضروس الثانى فى الكاتدرائية

الأربعاء، 03 يناير 2024 10:53 ص
شيخ الأزهر والمفتى يهنئان البابا تواضروس الثانى فى الكاتدرائية شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية يهنئان البابا تواضروس بالكاتدرائية
كتب لؤى على

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توجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.
 
وقال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الأعياد تعدُّ فرصة عظيمة للترابط المجتمعي والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي ذكرى عظيمة عند المسلمين والمسيحيين، فرسالات الأنبياء عليهم السلام تنبع من مشكاة واحدة تدعو إلى المحبة والسلام والعمل سويًا من أجل عمارة الأرض.
 
وتوجَّه المفتي بخالص التهاني إلى قداسة البابا تواضروس والإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، داعيًا الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع بالخير والسلام والأمن والاستقرار.






عيد الميلاد المجيد

مفتى الجمهورية

شيخ الازهر

البابا تواضروس



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