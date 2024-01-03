سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 3-1-2024

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-1-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر 8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 7.88 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي 7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى 7.88 جنيه للشراء.

8.51 جنيه للبيع.