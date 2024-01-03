سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 3-1-2024 أمام الجنيه المصرى

ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-1-2024، بالبنوك المصرية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلي المصري 99.38 جنيه للشراء، و100.30 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري 100.26 جنيه للشراء، و100.69 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري100.26 جنيه للشراء.
100.69 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري99.38 جنيه للشراء.
100.30 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر100.06 جنيه للشراء.
100.39 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية97.01 جنيه للشراء.
100.72 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib97.30 جنيه للشراء.
100.08 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي98.09 جنيه للشراء.
100.71 جنيه للبيع.
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