رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

إسلام آباد

دشَّنت رابطة العالم الإسلامي المرحلةَ الأولى من "برنامج مكافحة العمى" في جمهورية باكستان الإسلامية بحضور معالي وزير الصحة في حكومة إقليم البنجاب، الدكتور جمال ناصر، وعددٍ من السفراء والمسؤولين.

الفريق الطبي يجري عمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات للمرضى

وأوضح المديرُ الإقليميُّ لرابطة العالم الإسلامي في باكستان، سعد بن مسعود الحارثي، أنَّ هذا البرنامجَ يأتي في إطار مشروع الرابطة الشامل لمكافحة العمى ومسبِّباته في مناطق الاحتياج حول العالم؛ استشعارًا من رابطة العالم الإسلامي لواجبها الإنساني النابع من تعاليم ديننا الحنيف، تجاه نفع الناس، وتقديم كلِّ أشكال العون والمساعدة للمحتاجين والمتضرِّرين في أنحاء المعمورة.

المديرُ الإقليميُّ للرابطة في باكستان يدشن برنامج مكافحة العمى.

وأشار إلى أنَّ المرحلةَ الأولى من هذا البرنامج تتضمَّن إجراء (2000) عمليةٍ جراحيةٍ لإزالة المياه البيضاء، مع زراعة العدسات، بإشراف كادرٍ طبِّيٍّ مختصٍّ، لافتًا إلى أنه يخدم شريحةً مهمةً من المرضى الأكثر احتياجًا، الذين يعانون من العمى في أنحاء مختلفةٍ من باكستان.

وأفاد بأنَّ هذا البرنامجَ يُعَدُّ جزءًا من المشاريع العديدة التي تنفِّذُها رابطة العالم الإسلامي في جمهورية باكستان الإسلامية سنويًّا.