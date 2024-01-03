رئيس شركة مياه الغربية يتابع تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة ببسيون

قام المهندس حمدى محمد شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية SRSSP بمركز ومدينة بسيون، حيث تم تفقد مشروع تنفيذ شبكات الإنحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد الصرف الصحي لقرية شبراتنا.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية SRSSP ينفذ مشاريعه من خلال آلية يتم تطبيقها لأول مرة فى جمهورية مصر العربية، حيث الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات مرتبطة بالصرف .