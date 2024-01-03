اليوم السابع
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لمتابعة مستجدات المشروع..

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يلتقى ممثلى الشركات المنفذة للحدائق المركزية

الأربعاء، 03 يناير 2024 10:52 ص
رئيس جهاز العاصمة الإدارية يلتقى ممثلى الشركات المنفذة للحدائق المركزية رئيس جهاز العاصمة الإدارية خلال لقائه بشركات المقاولات
كتب أحمد حسن

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عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي جميع الشركات المنفذة لمشروع منطقة الحدائق المركزية بالمدينة " النهر الأخضر "، لمتابعة مستجدات المشروع.
 
وفي بداية الاجتماع، ناقش رئيس الجهاز مع الشركات المسند لها الأعمال الخاصة بالحدائق المركزية، موقف المشروع، وذلك بحضور استشاري المشروع ومسئولي الجهاز.  
 
وشدد رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من الأعمال، كما قام بمناقشة مديري المشروع والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال، مشدداً على الأخذ في الاعتبار أن المشروع هو بمثابة تحد، لأنه لأول مرة ينفذ مشروع بهذا الحجم، والمكونات، مشددا  أيضاً على إنهاء المشروع بأفضل جودة واتقان، طبقاً للمواصفات الفنية. 
 
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع  مُتنزه على مستوى عالميّ يمثل محورًا رئيسياً للتنمية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنفسًا عامًا لمختلف الأحياء القائمة، مشيرا إلى أن هذه الحدائق ستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية بالمدينة، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وتصل مساحتها إلى نحو 1000 فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.
 
 






وزاره الاسكان

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