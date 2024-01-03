رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات كلية الحاسبات والمعلومات.. صور

الأقصر ـ أحمد مرعى

تفقد الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2023/2024 بكلية الحاسبات والمعلومات، واطمأن على حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، خلال الجولة، على حرص الجامعة الدائم على توفير مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان الامتحانية، وتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب والطالبات، متمنيًا للجميع دوام التفوق والنجاح، مشدداً على ضرورة متابعة سير انتظام الامتحانات فى الكليات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

وقال الدكتور حمدى محمد حسين، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التى اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفى إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنياً النجاح والتوفيق لأبنائه الطلاب.

وكان قد تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، لجان الامتحانات بكلية السياحة والفنادق بطيبة تزامنًا مع انطلاق أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، يرافقه الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، عميد الكلية، بحضور وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

واطمأن رئيس الجامعة على انتظام سير العمل بلجان الامتحانات، كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول سير أعمال اللجان، مشددًا على توفير المناخ الملائم، وكافة الاحتياجات اللوجستية للطلاب، وتجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الإمتحانات، وأشاد رئيس الجامعة، بمستوى الانضباط داخل لجان الامتحانات، والتزام الطلاب بالإرشادات والتوجيهات المتبعة داخل اللجان، مثمنًا جهود إدارة الكلية في إدارة العملية الامتحانية بمستوى متميز.