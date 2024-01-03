اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى لسرقته أغطية بالوعات الصرف الصحى بالعاشر من رمضان

الأربعاء، 03 يناير 2024 10:38 ص
حبس تشكيل عصابى لسرقته أغطية بالوعات الصرف الصحى بالعاشر من رمضان حمله امنيه - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصدرت النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، قرارًا بحبس 3 أشخاص لمدة 4 ايام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالمدينة.

كان جهاز العاشر من رمضان قد تلقى صور ومقاطع فيديو من أحد المواطنين في المدينة، يتضمن قيام 3 أشخاص بسرقة عدد من أغطية الصرف الصحي في المدينة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
 
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
 






الشرقية

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